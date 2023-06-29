Шольц полагает, что Байден добьется успеха на президентских выборах

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что действующий президент США Джо Байден имеет все шансы на успех во время выборов главы государства на территории своей страны. Такое мнение чиновник высказал в эфире местного телеканала ARD.
Я действительно считаю, что президент Байден добьется успеха на выборах, так как он опытный политик на международном уровне, а также он работает ради социальной сплоченности в своей стране.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Глава местного правительства ответил на вопрос ведущей программы состоянии здоровья американского лидера. Немецкий канцлер сказал о том, что медицинские оценки состояния здоровья главы Белого дома говорят о том, что для своего возраста политик находится в форме. Чиновник подчеркнул, что такие выводы врачи говорили публично.
Напомним, что следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. А 25 апреля текущего года Джо Байден заявил о том, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Предыдущий руководитель администрации страны Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.
Шольц заявил, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления.
Фото и видео: YouTube / tagesschau
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