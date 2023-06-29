Шольц заявил, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления

Канцлер Германии оценил атаку ВСУ в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины подготовилась к контрнаступлению и продолжают искать возможности продвинуть линию фронта вперед. Такое мнение в эфире местного телеканала ARD высказал немецкий канцлер Олаф Шольц. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущей мероприятия о том, знают ли власти в Берлине больше информации на этот счет, чем транслируют СМИ стран коллективного Запада. Чиновник подтвердил, что Германия обладает некой дополнительной сводкой, которую предоставляют спецслужбы.

Мое впечатление, что Украина очень тщательно подготовилась, что она знает, что делает. Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта.... Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава местного правительства в очередной раз высказался в пользу вывода российских войск из зоны проведения специальной военной операции, а также против замораживания регионального конфликта. Дополнительно канцлеру ФРГ ведущей был задан вопрос о том, окажет ли ситуация с ЧВК "Вагнер" какое-то воздействие на поиск переговорного пути. Олаф Шольц не может сейчас сказать о том, станет ли тяжелее или легче.

Шольц заявил, что разведка Германии не знала о готовящемся мятеже в России.

Фото и видео: YouTube / tagesschau