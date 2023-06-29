Шольц заявил, что разведка Германии не знала о готовящемся мятеже в России

Канцлер Германии оценил события, произошедшие 23 и 24 июня в России.

Действия российской частной военной компании "Вагнер" в минувшие выходные в России стали неожиданностью для Федеральной разведывательной службы Германии. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала ARD сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Глава правительства Германии подчеркнул, что, "разумеется, не знали об этом заранее". Таким образом гость программы ответил на вопрос ведущей. В СМИ попросили его прокомментировать сообщения в американской прессы о том, что разведка Вашингтона якобы могла знать о готовящихся событиях в России.

Об этом мы будем говорить все вместе на Западе. В том числе о положении вещей, по поводу которых сейчас есть спекуляции... Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заявил, что надеется на особую роль КНР и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины.

Фото и видео: YouTube / tagesschau