Шольц заявил, что разведка Германии не знала о готовящемся мятеже в России

Действия российской частной военной компании "Вагнер" в минувшие выходные в России стали неожиданностью для Федеральной разведывательной службы Германии. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала ARD сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Глава правительства Германии подчеркнул, что, "разумеется, не знали об этом заранее". Таким образом гость программы ответил на вопрос ведущей. В СМИ попросили его прокомментировать сообщения в американской прессы о том, что разведка Вашингтона якобы могла знать о готовящихся событиях в России.
Об этом мы будем говорить все вместе на Западе. В том числе о положении вещей, по поводу которых сейчас есть спекуляции...
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Шольц заявил, что надеется на особую роль КНР и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины.
Фото и видео: YouTube / tagesschau
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