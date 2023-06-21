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Шольц заявил, что надеется на особую роль КНР и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины

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Канцлер ФРГ встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Германия рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию в контексте проведения ее специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном. Политик прокомментировал стремление коллективного Запада к достижению мира в регионе.

Я вновь выступил с призывом к китайскому правительству, чтобы в контексте этой войны оказывалось еще большее влияние на Россию....

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что на территории Берлина во вторник начались германо-китайские межправительственные консультации. 

Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным.

Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE

Теги: германия, госсовет, китай, ли цян, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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