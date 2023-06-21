Шольц заявил, что надеется на особую роль КНР и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины

Канцлер ФРГ встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Германия рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию в контексте проведения ее специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном. Политик прокомментировал стремление коллективного Запада к достижению мира в регионе.

Я вновь выступил с призывом к китайскому правительству, чтобы в контексте этой войны оказывалось еще большее влияние на Россию.... Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что на территории Берлина во вторник начались германо-китайские межправительственные консультации.

Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным.

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