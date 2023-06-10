Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ замети, что важно говорить с российским руководством.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Подобное высказывание европейский политик сделал в субботу 10 июня на 38-м съезде протестантской церкви, организованном в местном городе Нюрнберге. Чиновник пояснил участникам мероприятия, что необходимым условием для справедливого мира в адрес киевского режима является вывод российских сил с территории региона конфликта. Корреспонденты информационного агентства Dpa рассказали, что периодически на заседании слышались возгласы "переговоры".

Переговоры - окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем... Я планирую сделать это снова пообщаться в ближайшее время... Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что в феврале текущего года официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил журналистам о том, что несмотря на разницу мнений по поводу украинского конфликта, власти Германии считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским руководством "в надежде на какие-то подвижки".

Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта.

Фото и видео: YouTube / phoenix