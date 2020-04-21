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Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта

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Олаф Шольц прокомментировал ситуацию, которая произошла в Херсонской области.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью WDR назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции "новым измерением" регионального конфликта на Украине. Глава правительства Германии в очередной раз пообещал международным союзникам продолжать оказывать помощь киевскому режиму столько, сколько потребуется.  По мнению европейского чиновника, данное происшествие якобы соответствует той деятельности, которую "ведет Россия" в рамках своей специальной военной операции.

Это приобретает новое измерение...

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц добавил, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную.

Шольц заявил, что критерии для вступления в ЕС должны быть одинаковы для всех кандидатов.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: германия, каховская гэс, олаф шольц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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