Шольц заявил, что критерии для вступления в ЕС должны быть одинаковы для всех кандидатов

В Германии оценили важность расширения Евросоюза.

Страны-кандидаты на вступление в Евросоюз могут присоединяться к региональному сообществу лишь после выполнения всех обозначенных в Брюсселе критериев. Соответствующее заявление в ходе выступления на европейском форуме, организованного местной телекомпанией WDR сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос членства Украины и Молдавии в ЕС.

Для всех этих стран актуально следующее: фактическое вступление может быть, когда действующие в Европе критерии будут выполнены. Олаф Шольц, канцер ФРГ

В настоящее время девять государств имеют стремление идти путем евроинтеграции. Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Молдавии, Северной Македонии, Турции, Сербии, Черногории, Украине, а также самопровозглашенном регионе Косово. Практически все из указанных государств, кроме Косова и Грузии, уже обладают статусом кандидата.

Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться.

Фото и видео: YouTube / phoenix