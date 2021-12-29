Шольц: ответ НАТО по гарантиям безопасности может не удовлетворить Россию

Канцлер ФРГ рассказал, что ответы Запада предполагают дальнейший диалог с Москвой.

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал, что ответ НАТО по гарантиям безопасности может не удовлетворить Россию. Об этом чиновник сообщил журналистам во время совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Спикер уточнил, что несмотря на то, что реакция Запада не удовлетворит Москву, она все равно создаст пространство для диалога, несмотря на различиях во мнениях и позициях. По словам Шольца, Запад готов к прозрачности по вопросам проведения военных учений, размещения вооружений и контроля за ними.

Дать конкретный ответ на широкие запросы и сделать предложения - это было умной реакцией со стороны НАТО…Я думаю, что это точно не то, чего, наверное, желал увидеть российский президент. Олаф Шольц, немецкий канцлер

Напомним, что США и НАТО 26 января передали России письменные официальные ответы на предложения Москвы по гарантиям стратегической безопасности. Вашингтон просил российскую сторону не обнародовать тексты этих документов. Однако государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислили основные заявленные в документе положения.

Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной.

Фото и видео: Kremlin.ru