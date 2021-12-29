Канцлер ФРГ благодарен России за готовность к диалогу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной. Об этом чиновник рассказал российскому президенту Владимиру Путину во время рабочего визита в Москву. В ФРГ призвали коллег к диалогу из-за напряженной обстановки в регионе.

Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как вы говорили, что они дальше развиваются. Когда возникла такая сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться… И я рад, что сейчас это стало возможным. Олаф Шольц, канцлер Германии

В рамках визита Олафа Шольца в Кремль Владимир Путин подчеркнул, что значительную часть времени стороны уделят обсуждению вопросов безопасности в европейском регионе, а также затронут ситуацию, которая сложилась на государственной границе с Украиной.

Путин заявил, что ему было бы интересно послушать оценки Шольца о происходящем в мире.

Фото и видео: Kremlin.ru

