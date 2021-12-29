Путин заявил, что ему было бы интересно послушать оценки Шольца о происходящем в мире

Глава РФ принимает в Кремле канцлера Германии.

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему было бы интересно послушать оценки немецкого канцлера Олафа Шольца о происходящем в мире. Такое заявление глава государства сделал во время рабочих переговоров с коллегой, которые проводятся в Москве. Для политиков данное личное общения стало первой по счету. Ранее они только общались по телефону. В прошлый раз переговоры велись 21 декабря 2021 года.

Конечно, мне было бы в этой связи очень интересно, полезно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит. Владимир Путин, президент РФ

Переговоры с Олафом Шольцем ведутся в представительском кабинете Кремля. Чиновники уточнили, что сторонами соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, Путин и Шольц не обменивались рукопожатием. Они расположились за шестиметровым овальным столом по разные стороны друг от друга. Напомним, что аналогичный вариант рассадки и общения был выбран службами протокола российского и французского лидеров, когда Москву посещал Эмманюэль Макрон. в подобном формате в Кремле состоялась встреча с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Глава Госсовета Италии заявил о правоте Путина на Мюнхенской конференции 2007 года.

Фото и видео: Kremln.ru

