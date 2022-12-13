Шольц пригласил в Германию готовых "закатать рукава" иностранцев

В ФРГ призвали мигрантов есть в страну для того, чтобы трудиться.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что сейчас Германии нужны иностранные работники. В ходе выступления на Давосском всемирном экономическом форуме глава правительства ФРГ отметил, что власти страны ждут тех, кто готов трудиться, закатав рукава.

Те, кто готов закатать рукава, — мы вас ждем у себя, это наше послание. Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава правительства Германии также призвал делать инвестиции в его страну и предположил, что когда в 2045 году его преемник выступит на Давосском ВЭФ, то он представит Германию как одну из первых климатически нейтральных государств планеты, в которой влияние экономической деятельности на климат сведено к нулю.

Шольц заявил, что Россия должна проиграть для завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Guardian News