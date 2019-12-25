В ФРГ ввели новые меры ограничения.

Немецкий канцлер Олаф Шольц предупредил о начале в Германии более агрессивной пятой волны пандемии. Такое заявление на пресс-конференции чиновник сделал по итогам встречи с главами местных федеральных земель. По данным специалиста, сейчас по стране активно и стремительно распространяется южноафриканский вариант ковида. Власти страны решили усилить антикоронавирусные санитарные меры.

Идет волна номер пять. Штамм, по оценке специалистов, еще агрессивнее. Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт заметил, что через несколько недель в Германии решится вопрос о том, что "омикрон"-штамм станет доминирующим. На данный момент количество новых случаев инфицирования коронавирусом падает. По словам Шольца, эта статистика говорит о том, что существующие меры воздействия на пандемию оказывают свое влияние. При этом эффективность существующих вакцин снижается для данного варианта COVID-19.

Шольц: футбольные матчи в ФРГ не могут проводить со зрителями из-за "омикрона".

Фото: ec.europa.eu

