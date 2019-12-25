Шольц: футбольные матчи в ФРГ не могут проводить со зрителями из-за "омикрона"

В Германии вводят новые меры ограничения из-за "омикрон"-штамма.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил журналистам о том, что крупные футбольные матчи в ФРГ не могут проводиться со зрителями из-за распространения "омикрона". Такое заявление чиновник сделал публике на пресс-конференции после встречи с лидерами регионов Германии. Спикер уточнил, что ограничения коснутся не только спортивных турниров, но и других массовых мероприятий.

Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии публики. Это касается в особенности футбольных матчей. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что по результатам общения нового канцлера и премьер-министров федеральных земель Германии немецкими чиновниками принято эпидемиологическое решение. С 28 декабря в частных квартирах и домах разрешено собираться вместе не более 10 человек. Нововведение касается всех: и привитых, и переболевших, и еще не зараженных граждан. Исключение делается только для детей до 14 лет. Спортивные, культурные и прочие мероприятия можно проводить, но без публики. В стране временно прекращают работу дискотеки, клубы и бары.

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Фото: YouTube / DER SPIEGEL