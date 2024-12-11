Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США

Европейский союз решительно отреагирует на американские пошлины в том случае, если власти из Вашингтона не оставят Берлину другого выбора. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарном заседании немецкого парламента канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что аналогичные меры воздействия примут и другие государства Европейского союза. Иностранный политик надеется на то, что у сторон получится договориться и избежать
Если Европейский Союз окажется под прицелом американских пошлин, как это происходит сейчас со сталью и алюминием, то это мы являемся крупнейшей страной-экспортером в Европе.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Олаф Шольц подчеркнул, что в конечном счете торговые войны всегда стоят благосостояния обеим сторонам. В Бундестаге добавили, что жесткая конкуренция со стороны США, Китая и других развивающихся регионов мира даже без торговых войн будет продолжать оказывать огромное давление на экономическую систему Германии.
Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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