Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США

Канцлер Германии призвал Дональда Трампа прекратить попытки развязать торговые войны с ЕС.

Европейский союз решительно отреагирует на американские пошлины в том случае, если власти из Вашингтона не оставят Берлину другого выбора. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарном заседании немецкого парламента канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что аналогичные меры воздействия примут и другие государства Европейского союза. Иностранный политик надеется на то, что у сторон получится договориться и избежать

Если Европейский Союз окажется под прицелом американских пошлин, как это происходит сейчас со сталью и алюминием, то это мы являемся крупнейшей страной-экспортером в Европе. Олаф Шольц, канцлер Германии

Олаф Шольц подчеркнул, что в конечном счете торговые войны всегда стоят благосостояния обеим сторонам. В Бундестаге добавили, что жесткая конкуренция со стороны США, Китая и других развивающихся регионов мира даже без торговых войн будет продолжать оказывать огромное давление на экономическую систему Германии.

Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы.

Фото и видео: YouTube / phoenix