Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы

В Германии негативно оценили предложение Белого дома по передаче Киевом Вашингтону редкоземельных металлов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал требование американского президента Дональда Трампа к киевскому режиму о поставках металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Соответствующая информация появилась в местном издании Tagesschau. Иностранный политик указал, что имеющиеся ресурсы важно использовать для восстановления Украины после завершения регионального конфликта. Такую позици ю со стороны Берлина спикер огласил прессе в ходе своего при бытия на неформальную рабочую встречу стран-членов Европейского союза, организованную в Брюсселе.

Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки. Речь идет о том, чтобы Украина могла профинансировать свое восстановление. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти в Вашингтоне ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Белым домом финансовую и военную помощь.

Шольц назвал признаком слабости отказ от разговора с Путиным.

Фото и видео: European Commission