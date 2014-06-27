Он подчеркнул, что своими действиями враги демократии пытаются ослабить Евросоюз.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал бороться с врагами демократии. Об этом он заявил на мероприятии в мэрии города Эрфурт.

Отвечая на вопросы местных жителей о росте популярности в Германии крайне правых партий и способах противостоять им, Шольц отметил, что некоторые из них эксплуатируют страхи рядовых граждан. Он подчеркнул, что своими действиями враги демократии пытаются ослабить Евросоюз.

Я бы не сказал, что демократия подрывается, но определенно у нее есть враги. Мы не сможем не сказать, что мы защищаем демократию и свободу, которых мы добились. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц назвал "ужасно сложным" вопрос возможного изъятия замороженных активов РФ.

Видео: YouTube / phoenix