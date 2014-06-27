Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал бороться с врагами демократии. Об этом он заявил на мероприятии в мэрии города Эрфурт.
Отвечая на вопросы местных жителей о росте популярности в Германии крайне правых партий и способах противостоять им, Шольц отметил, что некоторые из них эксплуатируют страхи рядовых граждан. Он подчеркнул, что своими действиями враги демократии пытаются ослабить Евросоюз.
Я бы не сказал, что демократия подрывается, но определенно у нее есть враги. Мы не сможем не сказать, что мы защищаем демократию и свободу, которых мы добились.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Шольц назвал "ужасно сложным" вопрос возможного изъятия замороженных активов РФ.
Видео: YouTube / phoenix
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