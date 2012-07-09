Шольц назвал "ужасно сложным" вопрос возможного изъятия замороженных активов РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов российского Центрального банка с целью их использования для восстановления Украины. В ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе чиновник из ФРГ отметил, что в настоящее время никто не знает, как это возможно осуществить. Он добавил, что политические лидеры стран-участниц Евросоюза дали поручение руководству Европейской комиссии проработать вопрос и проинформировать их о результатах.
Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как....
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Шольц: лидеры ЕС договорились расширить производство боеприпасов в Европе.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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