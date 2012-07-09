Шольц: лидеры ЕС договорились расширить производство боеприпасов в Европе

Канцлер ФРГ оценил поддержку ЕС для ВСУ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились о расширении производства боеприпасов в Европе. Такое информацией европейский чиновник поделился с журналистами по резульатам второго дня саммита ЕС в Брюсселе, выступая на пресс-конференции. Чиновник добавил, что политики обсуждали и другие вопросы, связанные с оказанием поддержки киевскому режиму и Вооруженным силам Украины а долгосрочной перспективе. По мнению спикера, Украина после завершения регионального конфликта продолжит получать вооружение от своих международных союзников. Он отметил, что вопрос гарантий безопасности страны будет обсуждаться по завершению кризиса, поэтому сейчас важно сосредоточиться на оперативных нуждах.

Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix