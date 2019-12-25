Шольц: плана размещения на Украине ракет НАТО не было

В Германии заявили, что у обеспокоенности Владимира Путина не было причин.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было. Такой информацией чиновник поделился с местными журналистами в эфире телеканала ZDF.

Его озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву - это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было. Олаф Шольц, канцлер Германии

Немецкое издание Bild ранее опубликовало материал, в котором рассказывалось о том, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и еще тысяча противотанковых гранатометов. Глава министерства по экономики ФРГ Роберт Хабек объявил общественности, что власти страны изучают список украинской стороны о желаемых поставках вооружения. В МИД РФ считают, что прямые поставки оружия на Украину со стороны европейского региона приведут к еще большим человеческим потерям, а также к распространению оружия.

Шольц: ФРГ подготовилась к тому, чтобы закупать газ не только у России.

Фото и видео: ZDF

