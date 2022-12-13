В Германии призвали никого не обвинять голословно.

Олаф Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках". Соответствующее заявление в ходе общения с жителями города Марбург сделал немецкий канцлер. Он пояснил, что Берлин выскажет свои предположения о природе диверсии на российских трубопроводах в Балтийском море в тот момент, когда получит доказательства о виновности кого-либо. Он пояснил, что эти сведения сможет использовать любой прокурор в любом судебном разбирательстве. Сейчас же кабине намерен говорить об инциденте сдержанно.

Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц заявил, что нельзя допустить конфликт России и НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix