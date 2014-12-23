Шольц объявил об увеличении трат ФРГ на оборону с 2024 года

Берлин адаптирует бюджет под военные расходы.

Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам в два процента от национального ВВП на оборону, так как страна нуждается в таком финансировании на долгосрочную перспективу. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии,организованном Вооруженными силами Германии. Чиновник заметил, что такое обещание для ФРГ актуально, так как обусловлено реалиями в сфере политики безопасности. Сейчас чиновники занимаются адаптацией военного бюджета до момента, когда фонд будет израсходован.

Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну. В 2022 году был сформировал фонд поддержки ВС объемом в €100 млрд. В 2024 году мы достигнем цели НАТО в 2% впервые за три десятилетия. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

По словам Олафа Шольца, теперь Германии нужно также преодолеть бюрократические процессы, которые замедляют модернизацию армии. В текущий момент примерно половина денежных средств из фонда "закреплена в контрактах", а к концу 2023 года речь будет идти о двух третях от общего объема на статью. В частности, могут быть дополнительно профинансированы важные проекты - истребители F-35, система ПВО Arrow 3, новые транспортные вертолеты и дополнительные машины пехоты Puma.

Шольц призвал готовиться к "очень долгому" конфликту РФ против Украины.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag