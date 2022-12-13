В Германии рассказали о том, что большинство граждан поддерживает политику Германии по РФ и Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласился с тем, что поставки военной помощи киевскому режиму продлевают конфликт на Украине. Соответствующее заявление эксперт сделал на мероприятии, организованном на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. В Германии уверены в том, что на самом деле речь идет о приближении завершения регионального кризиса, а не наоборот. Эксперт полагает, что Москва должна понять как можно быстрее, что ей не удастся достичь поставленных перед Вооруженными силами задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное... будет выше шанс на скорое окончание войны" Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава немецкого правительства Олаф Шольц считает, что большая часть населения ФРГ поддерживает политику действующего кабинета министров в ее антироссийской позиции. Олаф Шольц видит серьезную поддержку со стороны граждан. При этом он признал, что отдельные категории населения не столь уверены с необходимости санкционного давления и поставках оружия Киеву. По мнению чиновника, большинство из оппозиционеров в конечном итоге признает, что правительство ФРГ должно принимать ответственные шаги, поэтому доверяют стане осуществлять внешнюю политику.

FT: Шольц разочаровался позицией союзников Германии по поставкам танков Киеву.

Фото и видео: YouTube / BR24