FT: Шольц разочаровался позицией союзников Германии по поставкам танков Киеву

В Германии недовольны отказом многих стран отправить ВСУ тяжелую технику.

Немецкий канцлер Олаф Шольц разочаровался позицией международных партнеров и союзников Германии по поставкам западных танков Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Financial Times. Специалист добавил, что НАТО не поставляет танки Киеву несмотря на все призывы Берлина. Во время Мюнхенской конференции по безопасности корреспонденты спросили у главы правительства ФРГ о том, подталкивает ли он сейчас тех, кто ранее обвинял его за нерешительность в отставке Киеву тяжелой техники.

Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так упорно побуждал действовать. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Авторы материала считают, что слова Олафа Шольца показывают на растущее разочарование Берлина в своих союзниках, которые на протяжении нескольких месяцев давили на Германию. Однако после того, как Берлин согласился отправить танки, лишь немногие страны взяли на себя реальное обязательство передать тяжелое вооружение ВСУ.

Шольц указал на единые критерии вступления в ЕС для всех кандидатов.

Фото и видео: Telegram /СМОТРИ, YouTube / BR24