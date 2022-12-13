Шольц указал на единые критерии вступления в ЕС для всех кандидатов

В Германии напомнили о перспективах Западных Балкан, Грузии, Молдавии и Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц указал на единые критерии вступления в Евросоюз для всех кандидатов. Об этом европейский чиновник упомянул журналистам в ходе выступления на полях специального саммита ЕС, организованного в Брюсселе. По мнению представителя Германии, каждая страна-кандидат обязано соответствовать четким параметрам для вступления в состав Евросоюза. Речь идет о верховенстве права, демократии, развитии социального рынка.

Мы уже подали четкий сигнал - он означает перспективу в виде статуса кандидата для Украины и Молдавии, в перспективе также для Грузии. Также мы задали четкий темп для шести стран Западных Балкан. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц: Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков.

Фото и видео: European Commission