Шольц: Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков

Берлин призывает коллег к оперативным и практическим шагам по военной помощи ВСУ.

Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков. Соответствующее заявление в ходе выступления перед европейскими журналистами сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он пообщался с прессой во время прибытия в Брюссель на специальный саммит Евросоюза. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, как происходит поставка боевых танков немецкого производства Вооруженным силам Украины. По мнению главы правительства ФРГ, Берлин вносит значимый вклад в обеспечении оперативной помощи киевскому режиму.

Германия вносит очень важный вклад, как это было и в прошлом. Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы многие другие, кто в прошлом заявил, теперь подтвердили это практическим образом. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке.

Фото и видео: European Commission