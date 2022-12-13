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Шольц: Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков

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Берлин призывает коллег к оперативным и практическим шагам по военной помощи ВСУ.

Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков. Соответствующее заявление в ходе выступления перед европейскими журналистами сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он пообщался с прессой во время прибытия в Брюссель на специальный саммит Евросоюза. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, как происходит поставка боевых танков немецкого производства Вооруженным силам Украины. По мнению главы правительства ФРГ, Берлин вносит значимый вклад в обеспечении оперативной помощи киевскому режиму.

Германия вносит очень важный вклад, как это было и в прошлом. Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы многие другие, кто в прошлом заявил, теперь подтвердили это практическим образом.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке.

Фото и видео: European Commission

Теги: leopard, военная помощь, всу, германия, олаф шольц, танки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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