Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке

В Германии напомнили о помощи ВСУ "столько, сколько потребуется".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заверил украинского президента Владимира Зеленского в долгосрочной поддержке со стороны Берлина. Об этом европейский чиновник рассказал своему коллеге в ходе совместной пресс-конференции в Париже, в которой также принял участие и французский президент Эмманюэль Макрон. Политики напомнили о западной концепции помощи киевскому режиму так долго, как это потребуется ВСУ. В свю очередь Владимир Зеленский попросил у Шольца и Макрона направить самолеты и тяжелые виды вооружения.

Мы поддерживаем Украину, мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку, с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков. Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом.

Фото и видео: YouTube / LeHuffPost

