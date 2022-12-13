В Берлине рассказали о важной теме саммита ЕС.

Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом. Германия на предстоящем совете ЕС напомнит о том, что Украина является Европой и что будущее этой страны связано с Европейским Союзом. Соответствующее заявление в ходе выступления в немецком бундестаге сделал глава правительства ФРГ Олаф Шольц. Чиновник выступил перед законодателями в преддверии Саммита ЕС.

На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое Совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года - что Украина принадлежит к Европе и её будущее – в Европейском Союзе. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что украинский президент Владимир Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в члены ЕС. Главы европейских государств и правительств на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Для старта переговоров Киеву и Кишиневу требуется выполнить ряд условий, включая реформирование системы и усиление борьбы с коррупцией.

Шольц заявил, что ЕС ужесточит санкции против России к годовщине начала СВО.

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