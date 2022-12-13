  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:05
84
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шольц заявил, что ЕС ужесточит санкции против России к годовщине начала СВО

0 0

В Германии рассказали о плане Брюсселя по годовщине начала СВО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что руководство Евросоюза намерено расширить и усилить западные антироссийские санкции в отношении Москвы в самое ближайшее время. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе своего выступления перед законодателями в бундестаге. По версии Германии, дополнительное давление станет ясным сигналом для Кремля в том, что его стремления в ходе российской специальной военной операции не имеют под собой успеха.

Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России - к годовщине начала войны.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц: Германия не будет участвовать в повышении ставок в вопросе поставок оружия Украине

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten

Теги: германия, евросоюз, олаф шольц, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии