В Берлине оценили шансы на втягивание НАТО в конфликт.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что Германия не будет участвовать в повышении ставок по военным поставкам Украине. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе своего выступления перед местными законодателями в бундестаге. Глава правительства ФРГ уточнил, что броские внешнеполитические высказывания лишь вредят имиджу международных союзников, вызывает критику со стороны партнеров на мировой арене. Он напомнил депутатам о том, что решение по отправке киевскому режиму танков собственного производство было принято и одобрено по результатам конфиденциальных переговоров с американской стороной.

Что, напротив, вредит сплоченности Запада, так это публичное повышение ставок, конкурентная борьба под девизом "боевые танки, подлодки, самолеты - кто потребует больше. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Политик подчеркнул, что руководство Германии не примет такие постановлении, которые сделают страны НАТО одной из сторон конфликта в противостоянии России. Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten