Кевин Кюнерт рассказал о "дипломатическом наступлении" Берлина на европейских партнеров.

Берлин пожаловался на внезапное руководства молчание в Евросоюза после согласия Германии передать Вооруженным силам Украины танки собственного производства. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала ZDF сделал генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ входит в правительственную коалицию) Кевин Кюнерт. Таким образом политик прокомментировал журналистам тот факт, что международные союзники и партнеры в ЕС на самом деле не вязи на себя никаких обязательств по предоставлению киевскому режиму тяжелой техники.

Иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки, но не ФРГ. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо. Кевин Кюнерт, генсек СДПГ ФРГ

Напомним,т что немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил читателям о том, что в Берлине ставится под сомнение реализация правительственного плана по поставкам Украине танков Leopard 2 для формирования в регионе конфликта со стороны киевского режима двух танковых батальонов. Сейчас Германия ведет "дипломатическое наступление" на партнеров, чтобы реализовать запланированные поставки.

Шольц не ожидает, что кто-то еще из его министров "откроет ящик Пандоры".

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten