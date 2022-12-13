В Германии оценили скандальные высказывания местных чиновников.

Олаф Шольц не ожидает, что кто-то еще из его министров "откроет ящик Пандоры". Об этом немецкого канцлера спросили жители города Марбург в федеральной земле Гессен. Глава правительства подчеркнул, что несмотря на поступки министров он не ждет никакой проблемы со стороны коллег. Речь шла об отставке министра по обороне Кристины Ламбрехт, а также о высказываниях главы МИД Анналены Бербок о "войне против Москвы".

Нет... Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день. Олаф Шольц, канцлер Германии

По мнению чиновника, сейчас Германия стоит перед сложными внешними вызовами, поэтому в правительстве требуются хорошие люди. Одним из таких Олаф Шольц считает нового военного министра ФРГ Бориса Писториуса. Шольц полагает, что он справится с поставленными задачами за счет своего опыта.

Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix