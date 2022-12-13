  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:07
49
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта на Украине

0 0

В Германии напомнили о телефонных разговорах с Владимиром Путиным.

Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта на Украине. Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал в ходе общения с жителями города Мадбург. Он надеется на мирные попытки урегулирования регионального кризиса.

Я поддерживаю дипломатию.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава местного правительства напомнил согражданам о том, что несколько раз за последние месяцы созванивался с российским президентом Владимиром Путиным и намерен держать эти контакты между Москвой и Берлином и дальше. Ранее канцлер неоднократно упоминал о необходимости вести диалог с Кремлем.

Шольц прокомментировал информацию о выдвижении Фезер на пост премьер-министра Гессена.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: владимир путин, германия, олаф шольц, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии