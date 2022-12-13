В Германии оценили попытку Нэнси Фезер занять сразу два должностных поста.

Олаф Шольц прокомментировал информацию о выдвижении Фезер на пост премьер-министра Гессена. Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал в ходе общения с населением города Марбург в федеральных землях Гессена. По мнению чиновника, кандидатура Нэнси Фезер не станет проблемой для выполнения ее обязанностей в кабинете министров.

Я могу сказать о Нэнси Фезер, которую я знаю как очень, очень добросовестную женщину: она будет делать все, что должна делать каждый день". Я думаю, что это высокопрофессиональный, отличный министр. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее немецкая газета Bild сообщила читателям о том, что политик Фезер хотела бы стать премьер-министром Гессена. Ее назвали основным кандидатом на выборах от Социал-демократической партии Германии. Однако кандидат намерена сохранить за собой должностные полномочия федерального министра внутренних дел, несмотря на участие во внутренних выборах. В случае неудачи на выборах Фезер сможет остаться главой МВД ФРГ.

Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / phoenix