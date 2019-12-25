Олаф Шольц считает, что вопрос не стоит на повестке дня, как и ранее.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным. С соответствующим заявлением чиновник выступил перед местными журналистами в эфире телеканала ZDF. В очередной раз чиновник объяснил, что данный вопрос не стоял в повестке дня, как и сейчас.

Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава правительства Германии добавил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не является тем вопросом, который стоит поднимать сейчас. Он призвал для начала завершить дэескалацию на территории Украины.

Напомним, что страны-участницы Североатлантического военного блока НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Тбилиси и Киев имеют право на членство в альянсе. Однако решение этого вопроса было отсрочено на неопределенное время.

Шольц: плана размещения на Украине ракет НАТО не было.

Фото и видео: ZDF