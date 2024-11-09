Шольц назвал несовпадающими его точку зрения и Орбана по Украине

В Германии указали на продолжение поддержки Европой ВСУ после выборов в США.

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал, что не разделяет точку зрения венгерского премьер-министра Виктора Орбана на урегулирование украинского конфликта. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Будапеште, созванной по результатам неформального саммита Европейского союза. Политик отметил, что обеспечение киевского режима военной поддержкой имеет для Берлина "высокий приоритет". Он подчеркнул, что коллективный Запад не должен ничего решать без Украины.

Те взгляды, которые выразил по этой теме здесь венгерский премьер-министр, не совпадают с той позицией, которую представляю я и многие другие друзья в Европе. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Виктор Орбан ранее подтвердил сведения о том, что по-прежнему выступает за режим прекращение огня и начало мирных переговоров между Украиной и Россией. В Будапеште убеждены в том, что решить кризис на поле боя не получится. Венгерский политический лидер готов продолжить свою миротворческую миссию для того, чтобы добиться прекращения регионального конфликта.

Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов.

Фото и видео: YouTube / phoenix