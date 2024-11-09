В Германии оценили призывы политической оппозиции к действующей власти.

Немецкий канцлер Олаф Шольц готов к дискуссии в спокойной атмосфере о назначении более ранней даты проведения досрочных выборов в Германии. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Будапеште, созванной по результатам неформального саммита Европейского союза. Ранее иностранный политик говорил о том, что хочет запросить вотум доверия его кабинету министров у бундестага от 15 января 2025 года. Такое решение позволит властям организовать в марте досрочное голосование. Позднее лидер местной оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера ФРГ пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли уже в январе следующего года.

В среду вечером я уже заявил, что хотел бы поскорее реализовать досрочные выборы в Германии, чтобы уже вскоре после выхода СвДП из коалиции наступила ясность. Мы должны обсудить дату как можно спокойнее. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

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Фото и видео: YouTube / phoenix