В Германии распалась правящая коалиция "Светофор".

Немецкий канцлер Олаф Шольц среди причин своего решения по увольнению с должности министра по финансам Кристиана Линднера (СвДП), которое может привести к досрочным выборам в европейской стране, назвал нежелание своего коллеги одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Вооруженным силам Украины, а также инвестировать в будущее Германии. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в Берлине.

Это "или-или" — яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Основы доверия для дальнейшего сотрудничества (с СвДП) нет. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Руководитель правительства ФРГ пояснил, что Линднер ранее отклонил его инициативу, которая предполагала отказ от долговых правил при планировании государственного бюджета на 2025 год. Олаф Шольц указал на то, что он принимал решение ради предоставления субсидий из-за подорожавших энергоносителей, гарантий сохранения рабочих мест у автомобильных производителей, налоговых послаблений, премий для индустрии и увеличения помощи армии киевского режима.

Шольц заявил, что ФРГ в 2024 году потратит 2% ВВП на оборону.

Фото и видео: YouTube / phoenix