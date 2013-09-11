Шольц: глава МИД Германии посетит Украину "в самое ближайшее время"

В Германии рассказали, что Анналена Бербок планирует визит в Киев.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Украину "в самое ближайшее время". Соответствующее заявление чиновник сделал перед журналистами во время брифинга, который он провел совместно с чешским коллегой Петром Фиалой. Глава местного правительства отметил, что после нескольких недель разногласий между Киевом и Берлином ситуация нормализовалась.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский накануне провели телефонные переговоры. В рамках общения украинский лидер пригласил все руководство ФРГ совершить официальный рабочий визит в Киев. Политики назвали переговоры "очень важными и очень хорошими".

Шольц: Сербия должна продолжать курс европейских реформ.

Фото и видео: YouTube / WELT