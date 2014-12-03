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Шольц: Сербия должна продолжать курс европейских реформ

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В Германии оценили необходимость стремления Белграда к евроинтеграции.

Олаф Шольц считает, что Сербия должна продолжать курс европейских реформ на пути к членству в ЕС. Такую информацию немецкий канцлер огласил во время совместного брифинга с журналистами в Берлине. Мероприятия было созвано после рабочей встречи с Александром Вучичем.

Важно, чтобы Сербия на своем пути в направлении ЕС последовательно продолжала реализацию реформ, особенно в области права, свободы СМИ, в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что ранее глава правительства Германии Олаф Шольц говорил о том, что все страны Западных Балкан должны иметь четкую европейскую перспективу. Это необходимо ради того, чтобы иметь возможность стать полноправными участниками Евросоюза.

Канцлер ФРГ назвал проблемой отказ Киева принять Штайнмайера.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: германия, евроинтеграция, евросоюз, олаф шольц, реформы, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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