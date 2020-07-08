Канцлер ФРГ назвал проблемой отказ Киева принять Штайнмайера

Канцлер Германии назвал проблемой отказ официальных властей Украины принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера у себя в Киеве. Таким образом чиновники прокомментировал во время брифинга с журналистами решение властей Украины, принятое в апреле текущего года. Глава местного правительства добавил, что вопрос мешает ему самому лично совершить визит в столицу Украины.
То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке.
Олаф Шольц, канцлер Германии
По мнению лидера кабмина Германии, украинская сторона должна внести свой вклад в разрешение этой ситуации.
Глава Минэкономики ФРГ не исключил повышения цен на нефть в условиях введения ЕС эмбарго.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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