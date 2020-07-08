Канцлер ФРГ назвал проблемой отказ Киева принять Штайнмайера

Олаф Шольц объяснил, что мешает его приезду в Киев.

Канцлер Германии назвал проблемой отказ официальных властей Украины принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера у себя в Киеве. Таким образом чиновники прокомментировал во время брифинга с журналистами решение властей Украины, принятое в апреле текущего года. Глава местного правительства добавил, что вопрос мешает ему самому лично совершить визит в столицу Украины.

То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке. Олаф Шольц, канцлер Германии

По мнению лидера кабмина Германии, украинская сторона должна внести свой вклад в разрешение этой ситуации.

Глава Минэкономики ФРГ не исключил повышения цен на нефть в условиях введения ЕС эмбарго.

Фото и видео: YouTube / phoenix