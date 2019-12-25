Глава Минэкономики ФРГ не исключил повышения цен на нефть в условиях введения ЕС эмбарго

Роберт Хабек рассказал о последствиях введения энергетического эмбарго для Германии.

Глава министерства по экономике и защите климата Германии не исключил повышения цен на нефть в условиях введения поэтапного энергетического эмбарго, о котором ранее было объявлено Евросоюзом. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал Роберт Хабек.

Конечно, цены могут вырасти…В этой ситуации мы не можем гарантировать того, что не произойдет остановки поставок прежде всего на региональном уровне Роберт Хабек, министр экономики ФРГ

Чиновник добавил, что намерение отказаться от российской нефти предполагается в течение 180 дней. За указанный период не исключаются скачки в стоимости ресурса. Хабек также не исключил перебоев с поставками нефти в определенные немецкие регионы.

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Фото и видео: YouTube / phoenix