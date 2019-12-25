Шольц: эмбарго на поставки газа из РФ - непреодолимый вызов

В Германии считают, что от Европы нельзя сейчас требовать запрета на поставки энергоносителей из РФ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что энергетическое эмбарго на поставки российского природного газа для некоторых европейских стран - непреодолимый вызов. Соответствующую позицию Берлина чиновник высказал на пресс-конференции с журналистами, собранной по результатам общения спикера с западными лидерами по видеосвязи. Эксперт заметил, что негативные последствия запрета на поставки из РФ скажется на росте стоимости энергоносителей.

Мы приняли масштабные санкции с серьезными последствиями. Все знают, что эти санкции всегда являются обоюдоострыми - в свете обратного воздействия на страны, которые их ввели, а также на весь остальной мир. Олаф Шольц, канцлер Германии

Политик продолжил, что растущие цены на уголь, нефть и газ для ФРГ является внешним вызовом, хотя государство и считается богатым. Шольц признал, что отдельные страны содружества не способны преодолеть эти угрозы. При этом Берлин готовился с снижении зависимости от российского импорта еще до начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL