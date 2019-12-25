Шольц: эмбарго на поставки газа из РФ - непреодолимый вызов

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что энергетическое эмбарго на поставки российского природного газа для некоторых европейских стран - непреодолимый вызов. Соответствующую позицию Берлина чиновник высказал на пресс-конференции с журналистами, собранной по результатам общения спикера с западными лидерами по видеосвязи. Эксперт заметил, что негативные последствия запрета на поставки из РФ скажется на росте стоимости энергоносителей.
Мы приняли масштабные санкции с серьезными последствиями. Все знают, что эти санкции всегда являются обоюдоострыми - в свете обратного воздействия на страны, которые их ввели, а также на весь остальной мир.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Политик продолжил, что растущие цены на уголь, нефть и газ для ФРГ является внешним вызовом, хотя государство и считается богатым. Шольц признал, что отдельные страны содружества не способны преодолеть эти угрозы. При этом Берлин готовился с снижении зависимости от российского импорта еще до начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине.
Фото: YouTube / DER SPIEGEL
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