Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине

В Германии рассказали о работе над созданием запасов вооружения.

Олаф Шольц заметил, что немецкий бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине. Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал в рамках выступления перед журналистами на брифинге, созванном по результатам видеоконференции с западными лидерами, в которой принимали участие как американский президент, так и премьеры и президенты европейских стран, лидеры ЕС, ЕК и НАТО. Немецкий канцлер объяснил, что сейчас власти ФРГ работают совместно с оборонными концернами, чтобы обеспечить Киеву дальнейшие поставки военной помощи.

В начале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ. Олаф Шольц, канцлер Германии

Чиновник уточнил, что на территории ФРГ создается специальный фонд, чтобы немецкая армия после многих лет экономии смогла быть хорошо вооружена. Правительство намерено значительно профинансировать возможности бундесвера.

Шольц заявил, что нельзя допустить победы РФ на Украине.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL