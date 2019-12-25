Шольц заявил, что нельзя допустить победы РФ на Украине

Канцлер ФРГ призвал усерднее помогать киевскому режиму.

Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить победы российской армии на Украине. Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал во время выступления на пресс-конференции, собранной с журналистами после видеопереговоров с американским лидером Джо Байденом и другими западными президентами и премьер-министрами. Известно, что к онлайн-мероприятию присоединялись француз Эмманюэль Макрон, поляк Анджей Дуда, итальянец Марио Драги, британец Борис Джонсон, румын Клаус Йоханнис, японец Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также на встрече присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну. Олаф Шольц, канцлер Германии

Спикер напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав российского президента остановить обстрел украинских городов и других населенных пунктов, а также установить совместно с Киевом немедленное перемирие, отвести войска с территории. Он призвал Россию "остановить эту ужасную войну".

Макрон заявил, что готов поехать на Украину, если это поможет в урегулировании конфликта.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL