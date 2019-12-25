Макрон заявил, что готов поехать на Украину, если это поможет в урегулировании конфликта

Эмманюэль Макрон рассказал о том, что визит должен быть полезен сторонам, а не совершаться "просто ради посещения".

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что готов снова поехать на Украину с рабочим визитом, если это мероприятие поможет в урегулировании конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала BFM. Политик возобновил свою предвыборную кампанию по завершении первого этапа голосования избирателей, по итогам которой он занимает лидирующую позицию. Политик уточнил, что хотел бы видеть свой визит в регион полезным, так как соотечественники во Франции ждут от Макрона того, чтобы Париж сделал все необходимое ради попытки "остановить войну".

Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство…Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам, помог наладить диалог между президентами. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Франции напомнили прессе о том, что посещал Москву и Киев в начале февраля, в тот период, когда в российскую и украинскую столицы не часто ездили иностранные лидеры. После Макрона столицу РФ посетил немецкий канцлер Олаф Шольц. Макрон уточнил, что продолжил общение с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по телефону.

Жадо призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов.

Фото и видео: YouTube / BFMTV