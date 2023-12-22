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Шольц: Запад не хочет столкновения между Россией и НАТО на Украине

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В Германии оценили угрозу, исходящую от России.

Коллективный Запад не хочет прямого конфликта между Россией и НАТО, поэтому Североатлантический военный альянс не будет отправлять своих военнослужащих на территорию Украины. С таким посылом глава правительства Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Европейский политик отметил, что с его точки зрения центральное значение во внешней политике по отношению к Москве имеют две вещи. Речь идет о том, что угроза со стороны РФ для ЕС реальна, поэтому важно наращивать собственные региональные возможности по защите и обороне, а также сдерживанию противника. В Берлине пояснили, что власти хотят оставаться достойными доверия союзников и граждан.

Как и прежде, в силе: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС в случае победы РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / BR24

Теги: германия, запад, мюнхенская конференция по безопасности, нато, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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