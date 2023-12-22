Власти ФРГ рассказали о необходимости обеспечить защиту Евросоюза.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российская победа на Украине обойдется Европейскому союзу дороже, чем нынешняя поддержка армии киевского режима. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления с обращением. Глава правительства Германии принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам иностранного чиновника, сейчас жители его страны чувствуют определенные финансовые трудности из-за того, что Берлин оказывает помощь ВСУ.

Последствия для нас были бы гораздо более дорогими, чем наша поддержка Украины в ее обороне - в любых отношениях. Европейцы должны существенно больше заботиться о своей безопасности сейчас и в будущем. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В Германии считают, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом.

Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине.

Фото и видео: YouTube / BR24