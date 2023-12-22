Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине

Канцлер ФРГ рассказал о темах, которые обсудят страны-члены ЕС в Брюсселе.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что странам Европейского союза нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений для армии киевского режима, потому что запланированных отправлений на данный момент недостаточно ВСУ. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер заметил, что на Берлин приходится значительная часть региональной финансовой поддержки Украины.

На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов, недостаточно. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Парламент Германии проголосовал против резолюции ХДС/ХСС о передаче ракет Украине.

Фото и видео: European Commission