Шольц: Россия совершила "серьезную ошибку", начав военные действия на Украине

В ФРГ рассказали, что санкции за военную операцию РФ будут введены сегодня.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что Россия совершила "серьезную ошибку", начав военные действия на Украине. Об этом чиновник сообщил нации в рамках срочного обращения. Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Донбасса.

Российского президента я хочу призвать незамедлительно остановить военные действия <…> и полностью вывести войска с Украины…Вместе с французским президентом я выступаю за то, чтобы главы стран НАТО в скором времени встретились лично. Олаф Шольц, немецкий канцлер

В Германии уточнили, что к настоящему времени Запад тщательно подготовил санкции в отношении России. Решение по их введению будет одобрено уже 24 февраля.

МИД ФРГ: Германия готова к экономическим последствиям санкций против России.

Фото и видео: Youtube/DER SPIEGEL