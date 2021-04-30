МИД ФРГ: Германия готова к экономическим последствиям санкций против России

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, "у мира и безопасности в Европе нет ценника".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия принимает во внимание возможные экономические последствия от антироссийских санкций. Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Бербок подчеркнула, что пакет экономических санкций против России может быть ужесточен в любое время. Что касаемо приостановки сертификации "Северного потока -2", то Германия на национальном уровне принимает эти последствия. По словам Бербок, "у мира и безопасности в Европе нет ценника".

Страны ЕС пришли к единогласному решению ввести санкции против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в санкционный список попали 351 депутата Госдумы. Все они проголосовали за независимость Донбасса. Также в черный список попали 27 физических и юридических лиц, банки и организации, которые финансируют операции России в Донбассе. Помимо этого, Евросоюз запретил своему бизнесу иметь отношения с предпринимателями из ДНР и ЛНР. Ограничен доступ России к рынку капитала и финансовому рынку.

Ранее мы сообщили, что представитель МИД КНР Чуньин отказалась называть события на Украине вторжением.

Фото: Youtube / Ihr Programm